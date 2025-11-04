Белорусская делегация возложила цветы к памятнику Якуба Коласа в Ташкенте

Дни культуры Беларуси стартовали в Узбекистане. В предыдущий раз они проходили в 2018 году. Впереди - презентация фильма "Классная" и концерт наших заслуженных коллективов и артистов.

В Ташкент прилетел большой десант деятелей культуры во главе с министром. На 5 ноября у Руслана Чернецкого запланированы переговоры с узбекским коллегой. А утром 4 ноября наша делегация встречалась с земляками, живущими в Ташкенте. Теми, кто вдали от исторической родины чтит память и гордится корнями. Они показали белорусский дом в "городе дружбы". В одном месте мирно соседствуют 22 национальности.

Денис Якушевич, руководитель Белорусского культурного центра "Свiтанак" г. Ташкент (Узбекистан):

"Между Узбекистаном и Беларусью есть общая история в контексте войны. Проект, который сейчас осуществляется в Республике Беларусь "Беларусь помнит", посвящен именно тому, что устраивают раскопки, где находят павших воинов Великой Отечественной войны. И вот совсем недавно в нашу страну привезли останки такого погибшего бойца и похоронили его в Ферганской области".