Глава немецкого МИД Бербок пригрозила американцам разрывом межгосударственных связей, если США откажутся поддерживать Украину и либеральные демократии Запада. Примечательно, что Бербок является лишь исполняющей обязанности министра, а после выборов в Германии ее статус будет неопределенным. И хотя она занимает свой кабинет последние недели, Бербок готова дать старт большому конфликту с Вашингтоном. ЕС готовится взять на себя всю тяжесть поддержания украинской войны: в ближайшие дни Киеву собираются выделить новые 20 миллиардов на закупку оружия. Заявления о готовности поддерживать Зеленского сделали Макрон и Шольц. ЕС явно намереваются трансформировать в военный лагерь.