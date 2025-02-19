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Бербок пригрозила американцам разрывом межгосударственных связей
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22025-02-22T06:46:53.000000Z00
Глава немецкого МИД Бербок пригрозила американцам разрывом межгосударственных связей, если США откажутся поддерживать Украину и либеральные демократии Запада. Примечательно, что Бербок является лишь исполняющей обязанности министра, а после выборов в Германии ее статус будет неопределенным. И хотя она занимает свой кабинет последние недели, Бербок готова дать старт большому конфликту с Вашингтоном. ЕС готовится взять на себя всю тяжесть поддержания украинской войны: в ближайшие дни Киеву собираются выделить новые 20 миллиардов на закупку оружия. Заявления о готовности поддерживать Зеленского сделали Макрон и Шольц. ЕС явно намереваются трансформировать в военный лагерь.