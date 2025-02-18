Бербок проговорилась о том, что скрывают от немцев до выборов

Глава немецкого МИД раскрыла газетчикам страшную военную тайну: на вчерашнем саммите Евросоюза в Париже обсуждалась возможность резкого увеличения всех видов помощи Украине. Сумма может составить 700 млрд евро. Бербок уверяет, что деньги выделять из бюджета не предполагается. Впрочем, даже если траты на Украину профинансируют за счет еврооблигаций и других кредитных механизмов, платить в итоге все равно придется гражданам ЕС. Примечательно, что о семи сотнях миллиардов официально сообщать до выборов в Германии не планируется: Евросоюз опасается, что немецкие граждане проголосуют не так, как надо, когда узнают о новых расходах на Украину. Бербок проболталась явно не вовремя - выборы пройдут лишь в воскресенье.