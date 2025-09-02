3.69 BYN
Berliner Zeitung: ЕС все больше зависит от американского газа из-за соглашения по пошлинам
Автор:Редакция news.by
Обещание Европейской комиссии о закупке американского топлива на сумму 750 млрд долларов представляет собой политическую капитуляцию и объявление о банкротстве.
Как пишет газета Berliner Zeitung, соглашение по пошлинам между ЕС и США вынуждает Брюссель все больше зависеть от американского газа, и это с учетом того, что уже в мае 2025 года СПГ из Штатов был вдвое дороже российского трубопроводного газа.
Если соглашение по пошлинам будет реализовано по плану, это приведет к значительному повышению цен со всеми вытекающими негативными последствиями для домохозяйств и промышленности. Более того, полная энергетическая зависимость станет сильнейшим средством давления для обеспечения американских интересов в Европе.