Обещание Европейской комиссии о закупке американского топлива на сумму 750 млрд долларов представляет собой политическую капитуляцию и объявление о банкротстве.

Как пишет газета Berliner Zeitung, соглашение по пошлинам между ЕС и США вынуждает Брюссель все больше зависеть от американского газа, и это с учетом того, что уже в мае 2025 года СПГ из Штатов был вдвое дороже российского трубопроводного газа.