Би-би-си готова извиниться перед Трампом

Издание Telegraph сообщает, что Британская вещательная корпорация намерена принести извинения Дональду Трампу за то, что сделала его героем фейковой новости.

В одном из репортажей Би-би-си Трамп звал своих сторонников на штурм Капитолия. В действительности ничего такого не было в помине, и призыв стал продуктом злонамеренного видеомонтажа.

Белый дом пообещал вчинить британской компании иск в миллиард долларов, и там сразу же захотели извиниться. Правда, это вряд ли поможет: Трамп требовал извинений, но отказаться от иска не обещал.

Между тем миллиард - это четверть годового бюджета Би-би-си, причем денег компании катастрофически не хватает. Власти даже собираются увеличить специальный налог, и в будущем году каждый британец заплатит на ее содержание 181 фунт.

В общем, Би-би-си выбрало не лучшее время для того, чтобы оболгать Дональда Трампа. Вполне возможно, что компания в этой истории буквально совершила финансовое самоубийство в прямом эфире.