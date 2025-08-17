Bild: Трамп отказался от общей встречи с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп отказался от общей встречи с европейскими лидерами и сначала примет Зеленского наедине. Это утверждает Bild со ссылкой на источники. Отмечается, что только после переговоров тет-а-тет к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Большая делегация первых лиц Европы намерена десантироваться в Вашингтон уже завтра. Речь о президенте Франции Макроне, премьере Британии Стармере и немецком канцлере Мерце. Последний заявил, что дал советы Зеленскому, как вести себя в Белом доме. В пуле советчиков также генсек НАТО Рютте, лидер Финляндии Стубб, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем временем спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф в интервью Си-эн-эн рассказал, что в ходе переговоров на Аляске Москва и Вашингтон договорились о гарантиях безопасности для Украины, "меняющих правила игры".

Стивен Уиткофф, спецпредставитель президента США:

"Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал переломными. Мы не думали, что будем близки к соглашению в рамках статьи № 5: Защита со стороны Соединенных Штатов. Будет законодательно закреплено для Российской Федерации не нападать ни на какие другие территории после кодификации мирного соглашения, и не нападать ни на какие другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Итак, мы договорились, но дальше - больше".

Киев отверг мирные условия, которые согласовали Путин и Трамп

Также Уиткофф заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться с Зеленским 18 августа. При этом Киев уже отверг мирные условия, которые согласовали лидеры России и США. Об этом стало известно по итогам пресс-конференции Зеленского в Брюсселе. Он приехал туда, чтобы согласовать единую с Европой линию поведения в преддверии встречи с Трампом в Вашингтоне. В дело вмешалась и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Европа требует гарантий безопасности не только для Украины, но и для себя.

Трамп надеется провести трехсторонние переговоры уже 22 августа