Bild: в ближайшее время в промышленности Германии сократят порядка 200 тыс. рабочих мест
Автор:Редакция news.by
От лишних пассажиров избавляется экономический локомотив Европы. Bild уверяет, что в промышленности Германии в ближайшее время сократят порядка 200 тыс. рабочих мест. Автомобильное производство стало неконкурентоспособно.
Причина - в высоких ценах на электроэнергию, дорогой рабочей силе и американских пошлинах. Более того, больше трети компаний в ФРГ планирует сокращение рабочих мест в 2026 году.
Лишь 18 % намерены нанимать новых сотрудников. Спад и в инвестиционной активности - 33 % компаний не собираются вкладываться в новые проекты.