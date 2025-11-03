Bild: в ближайшее время в промышленности Германии сократят порядка 200 тыс. рабочих мест

От лишних пассажиров избавляется экономический локомотив Европы. Bild уверяет, что в промышленности Германии в ближайшее время сократят порядка 200 тыс. рабочих мест. Автомобильное производство стало неконкурентоспособно.

Причина - в высоких ценах на электроэнергию, дорогой рабочей силе и американских пошлинах. Более того, больше трети компаний в ФРГ планирует сокращение рабочих мест в 2026 году.