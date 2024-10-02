Любые новые шаги Израиля подвергнутся более жесткому ответу - МИД Ирана

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Глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Акарчи сообщил, что иранские вооруженные силы готовы к возможным действиям со стороны Израиля, любые новые шаги Тель-Авива и тех, кто его поддерживает, столкнутся с более жестким ответом Ирана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Tasnim.

"Наши вооруженные силы готовы к возможным действиям израильского режима. Если (израильским. - Прим. ред.) режимом и теми, кто его поддерживает, будут предприняты любые новые шаги, они столкнутся с более жестким ответом со стороны Ирана", - сказал министр.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.