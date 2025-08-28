Bloomberg: Делегация из Киева прибудет на встречу со спецпосланником президента США на этой неделе

Очередной этап в консультациях по урегулированию украинского конфликта. Делегация из Киева прибудет в течение этой недели в США на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, пишет Bloomberg.



Ключевыми вопросами на переговорах станут гарантии безопасности для Украины, а также идея организации встречи Зеленского и Путина, сообщает анонимный источник агентства.



Однако сперва украинская делегация направится в Швейцарию, об этом рассказал сам Зеленский. По его словам, к обсуждению будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - их военных, политических и экономических компонентов.