Саммит ШОС в Китае в центре внимания мировых СМИ. Большинство, в том числе Bloomberg, Financial Times и Reuters единодушны: в Тяньцзине куется новый миропорядок.

Daily Mail сетует, что Россия, Китай, КНДР и десятки других стран отважились проявить неповиновение Западу и вовсе не считают себя изгоями. А New York Times заявляет: мероприятие стало триумфом внешнеполитической стратегии Си Цзиньпина.

Global Times отмечает: саммит стал свидетельством стремления Китая к укреплению сотрудничества и развитию диалога между цивилизациями. Издание China Daily приводит мнения журналистов из Франции, Пакистана, Ирана, Индии, Бразилии и Науру. Саммит называют ключевой платформой для совместных усилий по обеспечению безопасности, содействию экономическому росту и мирному развитию на основе доверия. На этом фоне Asia Times отмечает обеспокоенность западных экспертов, которые видят в сближении стран ШОС уверенный шаг на пути к многополярности.