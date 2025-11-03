Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Bloomberg: Лондон передал Киеву дополнительную партию ракет Storm Shadow

Великобритания направила дополнительные ракеты Storm Shadow Украине, сообщает Bloomberg. Оружие способно поражать цели на сотни километров вглубь. Количество ракет и детали поставок Лондон официально не раскрывает.

Ранее Киев уже применял оружие дальнего радиуса действия. В Кремле уверены, что удары координируются западными специалистами. Вместе с тем в Москве считают, что поставки не повлияют на ход боевых действий.

Решение в Лондоне было принято на фоне отказа США от поставок ракет "Томагавк". Об этом, напомним, накануне заявил Трамп.

Разделы:

В миреУкраина

Теги:

ракетыКиевЛондон