Bloomberg: Лондон передал Киеву дополнительную партию ракет Storm Shadow

Великобритания направила дополнительные ракеты Storm Shadow Украине, сообщает Bloomberg. Оружие способно поражать цели на сотни километров вглубь. Количество ракет и детали поставок Лондон официально не раскрывает.



Ранее Киев уже применял оружие дальнего радиуса действия. В Кремле уверены, что удары координируются западными специалистами. Вместе с тем в Москве считают, что поставки не повлияют на ход боевых действий.



Решение в Лондоне было принято на фоне отказа США от поставок ракет "Томагавк". Об этом, напомним, накануне заявил Трамп.