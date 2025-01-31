Bloomberg: у России появляются союзники в Европе в неподходящий для Украины момент

У России появляются союзники в Европе в неподходящий для Украины момент, пишет Bloomberg.

"Националистический крен в таких странах, как Словакия, Австрия, Хорватия и Венгрия, ставит под сомнение поддержку Украины как раз на этапе, когда президент Владимир Зеленский столкнулся с новыми трудностями после возвращения в Белый дом Дональда Трампа", - говорится в материале.

Журналисты указали, что все больше европейских лидеров поддерживают российскую позицию в конфликте или хотя бы выступают против полной поддержки Украины.

Накануне премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник напомнит Европейской комиссии о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен, пишет РИА Новости.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.