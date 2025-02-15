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Bloomberg: встреча Трампа и Путина может состояться в конце февраля
Официальные лица США и России высокого ранга проведут на следующей неделе в Саудовской Аравии переговоры, чтобы подготовить возможную встречу лидеров двух стран. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Утверждается, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой будет обсуждаться завершение конфликта в Украине, может состояться до конца месяца.
Детали встречи и список участников еще пока согласовываются, но люди, проинформированные о планах, сообщили, что группа, скорее всего, будет состоять из советников по национальной безопасности. Саудовскую сторону будет представлять государственный министр по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.
Американскую делегацию возглавят советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Ожидается также участие представителей Украины. Отмечается, что делегации постараются определить дату саммита до начала Рамадана.