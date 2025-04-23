Боделан рассказал о реальной причине смертей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году

2 мая 2014 года в Одессе начались страшные беспорядки, которые переросли в пожар в здании Дома профсоюзов. Жертвами стали десятки людей, и причиной стал не пожар, а отравление химическими веществами. Об этом в проекте "Война и мир" рассказал начальник главного территориального управления МЧС Одесской области (2010-2014 гг.) Владимир Боделан.

Как сказал Владимир Боделан, в Одессе использовали комиссию "Группа 2 мая". Туда вошли журналисты, писатели, учителя - простые люди, которые имеют отношение к СМИ или крутятся в большом окружении людей. Их разбили на маленькие группы. В каждую из них включили экспертов - пожарных, токсикологов, полицейских.

"Им (экспертам - прим. ред.) была поставлена четкая задача: "Придумайте что угодно, назначьте виновных. Никакой химии там не было, никто никого не травил. Попытайтесь все вот это вбить в голову этим членам комиссии, чтобы вынести (нужное - прим. ред.) общее решение", - обозначил бывший начальник главного территориального управления МЧС.

Владимир Боделан:

"После моего заявления о том, что люди в Доме профсоюза были уничтожены, убиты, и причиной их гибели являлся не однозначно пожар, а удушение каким-то неизвестным газом, в тот же день мне было сказано, что я должен покинуть территорию Украины, что я влез не в свою рабочую сферу. На что я тогда сказал, что лучше уйду с любой работы, но скрывать то, что я видел лично, я точно не буду".

Владимир Боделан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/773b9c05-bc93-43ba-9a1f-017f03ed5de9/conversions/ba69b223-9425-4c55-a358-2f6c12f24225-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/773b9c05-bc93-43ba-9a1f-017f03ed5de9/conversions/ba69b223-9425-4c55-a358-2f6c12f24225-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/773b9c05-bc93-43ba-9a1f-017f03ed5de9/conversions/ba69b223-9425-4c55-a358-2f6c12f24225-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/773b9c05-bc93-43ba-9a1f-017f03ed5de9/conversions/ba69b223-9425-4c55-a358-2f6c12f24225-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дальше они брали за основу то, что Владимир Боделан говорил, и пытались подобрать нужные кадры видео, чтобы объяснить все по-другому.

Владимир Боделан уверен, что кому-то нужно было скрыть данные факты. Он отметил, что основным принципом определения погибшего человека в пожаре является повышенный показатель СО в крови, а по результатам вскрытия судмедэксперты говорили, что уровень СО в крови был повышен у двух-трех человек. Соответственно, это уже факт того, что был не просто пожар.

Он также отметил, что когда заходил в здание, был запах какой-то соломы. И многие специалисты понимают, что на самом деле было что-то, что могло давать такой запах, и почему у пожарных после выхода из здания очень сильно болела голова, кого-то тошнило.