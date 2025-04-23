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Боделан рассказал о реальной причине смертей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году
2 мая 2014 года в Одессе начались страшные беспорядки, которые переросли в пожар в здании Дома профсоюзов. Жертвами стали десятки людей, и причиной стал не пожар, а отравление химическими веществами. Об этом в проекте "Война и мир" рассказал начальник главного территориального управления МЧС Одесской области (2010-2014 гг.) Владимир Боделан.
Как сказал Владимир Боделан, в Одессе использовали комиссию "Группа 2 мая". Туда вошли журналисты, писатели, учителя - простые люди, которые имеют отношение к СМИ или крутятся в большом окружении людей. Их разбили на маленькие группы. В каждую из них включили экспертов - пожарных, токсикологов, полицейских.
"Им (экспертам - прим. ред.) была поставлена четкая задача: "Придумайте что угодно, назначьте виновных. Никакой химии там не было, никто никого не травил. Попытайтесь все вот это вбить в голову этим членам комиссии, чтобы вынести (нужное - прим. ред.) общее решение", - обозначил бывший начальник главного территориального управления МЧС.
Владимир Боделан:
"После моего заявления о том, что люди в Доме профсоюза были уничтожены, убиты, и причиной их гибели являлся не однозначно пожар, а удушение каким-то неизвестным газом, в тот же день мне было сказано, что я должен покинуть территорию Украины, что я влез не в свою рабочую сферу. На что я тогда сказал, что лучше уйду с любой работы, но скрывать то, что я видел лично, я точно не буду".
Дальше они брали за основу то, что Владимир Боделан говорил, и пытались подобрать нужные кадры видео, чтобы объяснить все по-другому.
Владимир Боделан уверен, что кому-то нужно было скрыть данные факты. Он отметил, что основным принципом определения погибшего человека в пожаре является повышенный показатель СО в крови, а по результатам вскрытия судмедэксперты говорили, что уровень СО в крови был повышен у двух-трех человек. Соответственно, это уже факт того, что был не просто пожар.
Он также отметил, что когда заходил в здание, был запах какой-то соломы. И многие специалисты понимают, что на самом деле было что-то, что могло давать такой запах, и почему у пожарных после выхода из здания очень сильно болела голова, кого-то тошнило.
А после случившегося, по словам гостя проекта "Война и мир", вынос трупов с объекта был запрещен. Запретили трогать всех, кто там находился и сняли окрепление здания, и оно было открыто. Толпа потом ночью туда зашла, и до утра люди выносили оттуда все, что могли, переступая, через эти трупы, перекидывая их.