Богодель: Союзнические отношения Беларуси и России в сфере обороны стали максимально близкими

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ac9a80-cb3b-42d1-9dbe-037bee3067de/conversions/945d498e-b071-4b82-ad69-4dd1f8c4672b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ac9a80-cb3b-42d1-9dbe-037bee3067de/conversions/945d498e-b071-4b82-ad69-4dd1f8c4672b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ac9a80-cb3b-42d1-9dbe-037bee3067de/conversions/945d498e-b071-4b82-ad69-4dd1f8c4672b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ac9a80-cb3b-42d1-9dbe-037bee3067de/conversions/945d498e-b071-4b82-ad69-4dd1f8c4672b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь и Россия тесно сотрудничают в сфере обороны и совместной защиты границ Союзного государства. Подписано большое количество различных договоров - Концепция безопасности, Военная доктрина, Договор о гарантиях безопасности. Все эти соглашения говорят о том, что сегодня наши союзнические взаимоотношения максимально сблизились по всем аспектам.

Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель оценил сотрудничество России и Беларуси в сфере обороны и рассказал о предстоящих совместных учениях в проекте "Актуальное интервью".

"Проводятся различные совместные коллегии Министерств обороны, где принимаются в том числе совместные решения. Уже не один год функционирует региональная группировка войск и сил, принято достаточно много различных интересных решений, в том числе в аспектах и вопросах военного планирования, стратегического сдерживания на западном и северо-западном направлениях", - рассказал Андрей Богодель.

В сентябре 2025 года планируется проведение крупных стратегических учений "Запад-2025", на которых будут задействованы компоненты Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации. На учениях будут отрабатываться вопросы, связанные с защитой Союзного государства.