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Богодель: Союзнические отношения Беларуси и России в сфере обороны стали максимально близкими
Беларусь и Россия тесно сотрудничают в сфере обороны и совместной защиты границ Союзного государства. Подписано большое количество различных договоров - Концепция безопасности, Военная доктрина, Договор о гарантиях безопасности. Все эти соглашения говорят о том, что сегодня наши союзнические взаимоотношения максимально сблизились по всем аспектам.
Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель оценил сотрудничество России и Беларуси в сфере обороны и рассказал о предстоящих совместных учениях в проекте "Актуальное интервью".
"Проводятся различные совместные коллегии Министерств обороны, где принимаются в том числе совместные решения. Уже не один год функционирует региональная группировка войск и сил, принято достаточно много различных интересных решений, в том числе в аспектах и вопросах военного планирования, стратегического сдерживания на западном и северо-западном направлениях", - рассказал Андрей Богодель.
В сентябре 2025 года планируется проведение крупных стратегических учений "Запад-2025", на которых будут задействованы компоненты Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации. На учениях будут отрабатываться вопросы, связанные с защитой Союзного государства.
"Мы также отработаем то, как мы видим современный вооруженный конфликт именно на Европейском театре военных действий. Немаловажно отметить и тот факт, что руководство всеми этим мероприятиям будет осуществляться нашим Генеральным штабом", - отметил Андрей Богодель.