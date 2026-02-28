Более 260 рейсов отменены в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке

В странах Персидского залива и Ближнего Востока отменены свыше 260 авиарейсов. Агентство Fars также сообщает, что через Ормузский пролив остановилось движение танкеров.

МИД Ирана заявил, что вооруженные силы страны преподадут агрессорам урок, который они заслуживают. И также заявляет о намерении срочно созвать Совет Безопасности ООН. А Wall Street Journal пишет, что Вашингтон никогда раньше не имел дела с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом.