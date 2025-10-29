3.70 BYN
Более 87 тыс. человек эвакуированы в Индии из-за циклона "Монта"
Тропический циклон "Монта" принес штормовой ветер и мощные ливни в индийские восточные штаты Андхра-Прадеш и Одиша, были эвакуированы более 87 тыс. человек. Об этом пишет издание Hindustan Times, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
В Андхра-Прадеше были эвакуированы около 76 тыс. человек, в Одише - свыше 11 тыс.
Циклон "Монта", сформировавшийся в Бенгальском заливе, достиг побережья индийских штатов в ночь на 29 октября. Согласно информации метеорологов, скорость ветра составила 90-100 км/ч с порывами до 110 км/ч.
Из-за разгула стихии повалено множество деревьев, повреждены линии электропередачи. Отменены и перенаправлены десятки авиарейсов и поездов. Известно об одном погибшем.
Для ликвидации последствий шторма задействованы дополнительная техника и группы спасателей. Синоптики предупредили о дальнейших осадках в восточных штатах южноазиатской республики и рекомендовали жителям до конца недели не посещать прибрежные районы.