Более 87 тыс. человек эвакуированы в Индии из-за циклона "Монта"

Тропический циклон "Монта" принес штормовой ветер и мощные ливни в индийские восточные штаты Андхра-Прадеш и Одиша, были эвакуированы более 87 тыс. человек. Об этом пишет издание Hindustan Times, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В Андхра-Прадеше были эвакуированы около 76 тыс. человек, в Одише - свыше 11 тыс.

Циклон "Монта", сформировавшийся в Бенгальском заливе, достиг побережья индийских штатов в ночь на 29 октября. Согласно информации метеорологов, скорость ветра составила 90-100 км/ч с порывами до 110 км/ч.

Из-за разгула стихии повалено множество деревьев, повреждены линии электропередачи. Отменены и перенаправлены десятки авиарейсов и поездов. Известно об одном погибшем.