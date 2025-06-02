Болельщики и хулиганы из пригородов превратили Париж в ад

Двухдневный хаос в Париже - там десятки тысяч болельщиков команды ПСЖ устроили марафон беспорядков. За две ночи анархии погибли 2 человека, по некоторым данным - 3. Пострадали 200, сожжено не менее 700 автомобилей и объектов городской инфраструктуры. Разграблены десятки магазинов.

Власти в первую ночь довольно безответственно отнеслись к борьбе с хулиганами, полиции был дан приказ вмешиваться только в крайнем случае. Лишь в ночь на понедельник беспорядки и мародерство пресекались более эффективно, хотя полиции явно не хватало. 3 тысячи людей в форме противостояли не только десяткам тысяч болельщиков, но также толпам арабской и африканской молодежи из пригородов.