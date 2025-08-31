Болгары воспротивились визиту главы Еврокомиссии

Протестующие заявили, они не хотят, чтобы София была вовлечена в военный конфликт между Россией и Украиной, а также выразили опасение того, что страну пытаются военизировать. По словам участников, европейские политики наживаются на гибели людей, и Болгария не должна быть частью этого.