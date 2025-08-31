3.69 BYN
Болгары воспротивились визиту главы Еврокомиссии
Автор:Редакция news.by
"Мы не будем воевать с русскими братьями", - заявили участники мирной демонстрации в болгарском Сопоте.
Демонстрация проходит на фоне визита в Болгарию главы Еврокомиссии. Активисты блокировали путь к цели маршрута фон дер Ляйен - заводу по производству оружия, связанного с крупными инвестициями НАТО.
Протестующие заявили, они не хотят, чтобы София была вовлечена в военный конфликт между Россией и Украиной, а также выразили опасение того, что страну пытаются военизировать. По словам участников, европейские политики наживаются на гибели людей, и Болгария не должна быть частью этого.