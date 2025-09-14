3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Болгары выступили за сохранение национальной валюты
Автор:Редакция news.by
Болгары против перехода страны на евро. В ряде городов проходят массовые демонстрации с целью спасти национальную валюту - лев.
Организаторы требуют отставки правительства, поскольку деятельность политиков привела к дефициту в бюджете и высокому уровню инфляции. Участники также недовольны уровнем коррупции и полным отсутствием внешнеполитической инициативы властей. Введение евро может еще больше ухудшить финансовое состояние страны. На митингах организован сбор подписей в поддержку сохранения болгарского лева.
Подобные акции были и раньше с призывом к проведению референдума по вопросу.
К зоне евро Болгария присоединилась в июле. Переход на европейскую валюту запланирован в 2026 году.