Болгары выступили за сохранение национальной валюты

Болгары против перехода страны на евро. В ряде городов проходят массовые демонстрации с целью спасти национальную валюту - лев.

Организаторы требуют отставки правительства, поскольку деятельность политиков привела к дефициту в бюджете и высокому уровню инфляции. Участники также недовольны уровнем коррупции и полным отсутствием внешнеполитической инициативы властей. Введение евро может еще больше ухудшить финансовое состояние страны. На митингах организован сбор подписей в поддержку сохранения болгарского лева.

Подобные акции были и раньше с призывом к проведению референдума по вопросу.