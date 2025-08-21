Брэндон Ховард представит США на международном конкурсе "Интервидение" в Москве

США примет участие в "Интервидение", имя американского делегата опубликовали в официальном Telegram-канале международного конкурса. Певец Брэндон Ховард представит США в России.

Популярный исполнитель Би Ховард - автор композиций, которые регулярно оказываются в топе мировых чартов. Он сотрудничал в качестве музыкального продюсера и автора песен с такими артистами, как Ne-Yo и Джейсон Деруло.

Певец вырос в Лос-Анджелесе в музыкальной семье. Менеджером его знаменитой мамы Мики Ховард был глава семьи Джексонов, отсюда и слухи вокруг фигуры артиста (якобы Брэндон Ховард - внебрачный сын легенды поп-сцены Майкла Джексона). Эту тему регулярно затрагивают в эфире американских ток-шоу.

К слову, у США, как одной из самых прогрессивных стран в музыкальной индустрии, были амбиции сделать собственный аналог "Евровидения", но у американской версии были низкие рейтинги. Сейчас же собираются покорять Москву в условиях не только музыкальной оттепели.

Свое участие в "Интервидении" подтвердила 21 страна. На данный момент известны члены международного жюри от Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Саудовской Аравии, Таджикистана. Окончательный состав объявят до 12 сентября.

Нашу страну на "Интервидении" представит певица Настя Кравченко, которая исполнит песню "Мотылек". Сейчас вместе с командой Белтелерадиокомпании готовится сценическая постановка для 11-тысячной площадки в Live Арене.

Финал конкурса состоится 20 сентября. Смотрите в эфире "Беларусь 1".