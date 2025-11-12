Британия и Колумбия прекратили делиться разведданными с США

Британия перестала предоставлять США разведданные о перемещениях судов в Карибском бассейне. По данным CNN, это связано с нежеланием Лондона быть причастным к ударам Вашингтона по морским судам, поскольку королевство оценивает эти атаки как неправомерные.



На аналогичные меры пошли также власти Колумбии. По меньшей мере 75 человек погибли после 19 известных нападений американских военных на суда в Карибском море и восточной части Тихого океана со 2 сентября. Администрация Трампа обвиняет суда в перевозке наркотиков для наркокартелей, которые США признали террористическими организациями.