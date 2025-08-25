3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Британия продолжит обучение украинских военных
Автор:Редакция news.by
Лондон продолжит обучать ВСУ. Британская программа подготовки украинских военных продлена до конца 2026 года, сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства.
Уточняется, что военные курсы в Великобритании уже прошли более 50 тыс. новобранцев из Украины. Однако со следующего года приоритет в рамках программы будет смещаться с коротких курсов, в сторону тренировки инструкторов и командиров.
Великобритания по масштабу обучения является лидером среди 13 других стран, готовящих украинских боевиков.