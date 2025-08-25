Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Британия продолжит обучение украинских военных

Лондон продолжит обучать ВСУ. Британская программа подготовки украинских военных продлена до конца 2026 года, сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства.

Уточняется, что военные курсы в Великобритании уже прошли более 50 тыс. новобранцев из Украины. Однако со следующего года приоритет в рамках программы будет смещаться с коротких курсов, в сторону тренировки инструкторов и командиров.

Великобритания по масштабу обучения является лидером среди 13 других стран, готовящих украинских боевиков.

ВСУученияВеликобритания