Бывший глава МИД Украины покинул государство через Польшу

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба покинул страну через Польшу за несколько часов до вступления в силу указа Владимира Зеленского, который запрещает бывшим дипломатам выезд за границу.

По словам Кулебы, документ был направлен лично против него и "еще нескольких человек", чтобы ограничить критику в адрес власти. Он назвал действия команды Зеленского попыткой заглушить несогласных под предлогом так называемого военного единства.