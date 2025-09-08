3.70 BYN
Бывший глава МИД Украины покинул государство через Польшу
Автор:Редакция news.by
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба покинул страну через Польшу за несколько часов до вступления в силу указа Владимира Зеленского, который запрещает бывшим дипломатам выезд за границу.
По словам Кулебы, документ был направлен лично против него и "еще нескольких человек", чтобы ограничить критику в адрес власти. Он назвал действия команды Зеленского попыткой заглушить несогласных под предлогом так называемого военного единства.