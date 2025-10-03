3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
CBS: ФБР уволило 800 сотрудников из-за отсутствия финансирования
Автор:Редакция news.by
ФБР США уволило 800 сотрудников из-за отсутствия финансирования, сообщил телеканал CBS.
Около трети из них - оперативные сотрудники. Причем многие связаны с расследованиями, которые в 2017-м проводил экс-глава ФБР против Трампа.
Как отмечает телеканал, сторонники президента США считают, что эта чистка к лучшему, хотя и будет потерян большой оперативный потенциал.
Накануне Ассоциация агентов ФБР заявила, что шатдаун может поставить под угрозу безопасность американцев. Он уже нанес удар по главному американскому символу - статуе Свободы. Ее факел погаснет из-за отсутствия средств. Остановлены и поставки оружия Украине и переговоры об их расширении.