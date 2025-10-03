CBS: ФБР уволило 800 сотрудников из-за отсутствия финансирования

ФБР США уволило 800 сотрудников из-за отсутствия финансирования, сообщил телеканал CBS.

Около трети из них - оперативные сотрудники. Причем многие связаны с расследованиями, которые в 2017-м проводил экс-глава ФБР против Трампа.

Как отмечает телеканал, сторонники президента США считают, что эта чистка к лучшему, хотя и будет потерян большой оперативный потенциал.