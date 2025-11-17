"Резкий выпад вперед" - политолог Самарин усомнился в заявлении Трампа о ядерных испытаниях

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff9fc168-1ae7-4678-843c-5b25823e5068/conversions/dbc3c604-a1d5-4ef5-9c82-00fb7e33e0d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff9fc168-1ae7-4678-843c-5b25823e5068/conversions/dbc3c604-a1d5-4ef5-9c82-00fb7e33e0d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff9fc168-1ae7-4678-843c-5b25823e5068/conversions/dbc3c604-a1d5-4ef5-9c82-00fb7e33e0d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff9fc168-1ae7-4678-843c-5b25823e5068/conversions/dbc3c604-a1d5-4ef5-9c82-00fb7e33e0d5-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

После испытаний Российской Федерацией "Буревестника" и "Посейдона" в США в ответ заявили об испытании ядерного оружия. Стоит ли всерьез воспринимать подобные заявления, рассказал в "Актуальном интервью" политолог из США Стив Самарин.

Как заметил политолог, президент США Дональд Трамп действительно заявил, что планирует испытание ядерного оружия, но лидер не уточнил, о каком именно испытании идет речь. "Речь идет о математических моделях, или речь идет о компьютерных каких-то испытаниях, или о реальных испытаниях, о реальных взрывах, скажем, в Неваде. Ядерное оружие у нас давно не испытывалось. Это очень вредит экологии, поэтому мера очень непопулярная", - подчеркнул он.

Стив Самарин:

"Дональд Трамп, вероятно, как и всегда, сейчас делает очень резкий выпад вперед, а потом сделает несколько шагов назад и скажет, что все его не так поняли, а на самом деле речь шла об испытаниях на уровне, может быть, каких-то агентств, на уровне компьютерного моделирования, математического моделирования".