"Резкий выпад вперед" - политолог Самарин усомнился в заявлении Трампа о ядерных испытаниях
После испытаний Российской Федерацией "Буревестника" и "Посейдона" в США в ответ заявили об испытании ядерного оружия. Стоит ли всерьез воспринимать подобные заявления, рассказал в "Актуальном интервью" политолог из США Стив Самарин.
Как заметил политолог, президент США Дональд Трамп действительно заявил, что планирует испытание ядерного оружия, но лидер не уточнил, о каком именно испытании идет речь. "Речь идет о математических моделях, или речь идет о компьютерных каких-то испытаниях, или о реальных испытаниях, о реальных взрывах, скажем, в Неваде. Ядерное оружие у нас давно не испытывалось. Это очень вредит экологии, поэтому мера очень непопулярная", - подчеркнул он.
Стив Самарин:
"Дональд Трамп, вероятно, как и всегда, сейчас делает очень резкий выпад вперед, а потом сделает несколько шагов назад и скажет, что все его не так поняли, а на самом деле речь шла об испытаниях на уровне, может быть, каких-то агентств, на уровне компьютерного моделирования, математического моделирования".
По его мнению, маловероятно сейчас бы стали взрывать ядерные заряды в Неваде. "Никого этим он не испугает. Потенциал России выше, чем наш потенциал. Он (Трамп - прим. ред.) говорит о каком-то оружии, которое у нас есть, но, тем не менее, мы о нем не знаем. Мы знаем об "Орешнике", "Посейдоне", "Буревестнике" и других российских серьезных видах вооружения, но мы не слышим о каких-то прорывных наших (американских - прим. ред.) видах вооружения. Может быть, когда-то он их покажет, но пока это только на уровне риторики, не более", - обозначил политолог.