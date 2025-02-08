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Через 30 лет зимы в наших широтах могут стать бесснежными
Директор Института физики атмосферы Российской академии наук Владимир Семенов предсказывает Восточной Европе бесснежные зимы. Их вероятность в перспективе 30 лет близка к 100 %.
На широте Москвы за последние 40 лет продолжительность зимы ощутимо сократилась: в российской столице на 2 недели, а западнее - даже на месяц. Наблюдается рост средних температур, причем, как зимой, так и летом. В этом есть много негативных моментов: происходит слом механизмов циркуляции воздуха, растут объемы испарения воды, ведут наступление на север традиционные для юга животные и растения.
С другой стороны, в наших широтах складываются более благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. Людям приходится расходовать меньше ресурсов на то, чтобы справляться с низкими температурами.