Через 30 лет зимы в наших широтах могут стать бесснежными

На широте Москвы за последние 40 лет продолжительность зимы ощутимо сократилась: в российской столице на 2 недели, а западнее - даже на месяц. Наблюдается рост средних температур, причем, как зимой, так и летом. В этом есть много негативных моментов: происходит слом механизмов циркуляции воздуха, растут объемы испарения воды, ведут наступление на север традиционные для юга животные и растения.