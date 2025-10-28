Черная одежда в Таиланде оказалась в дефиците в связи с трауром по королеве Сирикит

В Таиланде у населения возник ажиотажный спрос в черной одежде после объявления национального траура из-за смерти королевы Сирикит. Об сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство Bloomberg.

Ранее власти Таиланда объявили траур сроком на один год для государственных служащих, а общественности предложили соблюдать 90-дневный траур. Данное решение привело к значительному увеличению спроса на одежду черного цвета, в результате чего у многих магазинов уже закончился товар.

"Некогда спать, я только упаковываю и отправляю заказы", - сказала одна из продавцов. По ее словам, ежедневно у нее покупают 10 тыс. черных блузок, рубашек и платьев. Ранее же люди приобретали около 200-300 штук.

Государство взяло под строгий контроль рынок траурной одежды. Власти обратились ко всем розничным продавцам, в том числе интернет-магазинам, с требованием не поднимать стоимость товаров. Для предпринимателей, которые решат воспользоваться ситуацией, предусмотрены крупные штрафы и даже возможность тюремного заключения.