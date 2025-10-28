3.70 BYN
В консульстве Таиланда в Минске открыли Книгу соболезнований в связи со смертью королевы Сирикит
Ее Величество Kopoлева-мать Сирикит скончалась 24 октября 2025 года в Бангкоке в возрасте 9З лет. Более 70 лет она посвятила служению родной стране и народу, была примером милосердия и мудрости.
"Таиланд скорбит о потере своей любимой Королевы-матери, которая оставила глубокий след в истории и сердцах сограждан", - говорится в сообщении Почетного консульства Королевства Таиланд в Минске.
Книга соболезнований будет открыта в Почетном консульстве Королевства Таиланд (г. Минск, yл. М. Богдановича, д. 1З1, пом. 207) с 28 по 31 октября 2025 года с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.
Соболезнование Королю Таиланда Маху Вачиралонгкорну в связи со смертью Королевы Сирикит направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Королеву Сирикит почитают в Таиланде за лидерские качества. Когда ее супруг король Пхумипон Адульядет (Рама IX) принял монашество в 1956 году, она официально стала королевой-регентом. С 1976 года в день рождения Сирикит в Таиланде отмечается День матери.