Энергосистема Украины находится в состоянии, которое местные власти осторожно называют "сложным". Есть мнение, что на самом деле, это катастрофа, растянутая во времени. Прицельные удары по опорам энергетического каркаса страны не прошли бесследно.

Государственная компания "Центрэнерго" фактически потеряла всю свою генерацию - Змиевская и Трипольская ТЭС уничтожены, серьезно повреждена Приднепровская ТЭС. В "Центрэнерго" заявляют, что их генерирующие мощности сведены к нулю. Энергосистема потеряла как минимум 1 гигаватт мощностей. Чтобы понять масштаб, этого хватило бы для снабжения сотен тысяч домов. И эту дыру быстро не залатать.

Результат предсказуем - по всей стране введены жесткие графики отключений, которые будут действовать еще долго. Власти открыто заявляют, что об отмене графиков речи не идет. Даже Зеленскому во время интервью выключили свет. Постановочный ход это или нет, но впереди у Украины зима. Специалисты отрасли рисуют мрачные прогнозы.

Отсутствие света по 15 часов в сутки, электричество по расписанию и холод в квартирах - это сегодняшняя реальность миллионов украинцев. Кромешная тьма накрыла большую часть страны, а теперь уже добралась и до столицы. Страна входит в зиму с проблемами, которые уже невозможно скрыть за лживо-обнадеживающими заявлениями киевского режима. Итак, без преувеличения Украина на пороге суровой, "черной" зимы.

"Украину ждет черная зима, грядущий сезон, в который даже базовое отопление станет роскошью. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов признал, что все теплоэлектростанции остановлены. Баллистические удары и атаки дронов разрушили не только объекты генерации, но и распределительные узлы. Ремонт затруднен, запчастей не хватает, почасовые отключения света уже стали нормой в ряде регионов, включая Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и т.д. За этими цифрами скрывается личная перспектива провести зиму в холоде, когда свет исчезает на полдня, вода заканчивается, дома остывают за считанные часы. Государство не предлагает решения, а лишь советует искать убежище с автономным отоплением", - рассказал блогер и политический аналитик Георгий Ивенсия.

Обстановка в Украине приблизилась к критической на фоне проблем с блэкаутами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Только за последние дни Украина потеряла не менее 1 ГВт электрической генерации. Такой объем сопоставим с мощностью целой атомной станции. Выведены из строя ключевые подстанции, повреждены линии, соединяющие атомные электростанции с общей сетью. Полностью остановлены два крупнейших государственных объекта тепловой генерации - Трипольская и Змиевская ТЭС. Дефицит надолго, генерацию быстро не восстановить. Это признают сами работники энергетической госкомпании. В результате этих потерь отключения электроэнергии в ряде регионов могут длиться более 12 часов в сутки, что, собственно, и происходит сейчас.

А киевский режим, пользуясь удобным случаем, нашел себе новый метод спекуляции и вновь продемонстрировал талант режиссуры театральных постановок, рассчитанных на пробуждение чувств жалости у западных покровителей. Очередной такой спектакль был разыгран в Мариинском дворце для британского издания The Guardian. Во время интервью с Зеленским свет в помещении дважды якобы случайно погас. Хотя известно, что все стратегические объекты страны, включая этот дворец, оснащены системами бесперебойного питания.

Пока простые украинцы с ужасом размышляют над тем, как бы пережить зиму в суровых условиях, высшие эшелоны власти устроили на этом кризисе прибыльный бизнес. Как сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины, в масштабных коррупционных схемах в энергетике замешан кабмин украинского режима, СБУ, прокуратора и Бюро экономической безопасности. В деле фигурируют четыре министра, включая действующих главу Минюста и министра энергетики. Преступная группа, используя связи в Минэнерго и "Энергоатоме", контролировала закупки и кадры, получая незаконную выгоду в 10-15 % от стоимости контрактов и отмыв в общей сложности около 100 млн долларов. При этом ключевой подозреваемый - соратник Зеленского - Тимур Миндич успел благополучно сбежать из страны за несколько часов до обысков. А пока власть делит миллионы, гражданам советуют возвращаться во времена печного отопления и керосиновых ламп.

Теперь элитное украинское жилье - это не апартаменты с евроремонтом, а квартиры, преобразованные в настоящие бункеры со всеми необходимым подручными средствами. Дрова теперь - ключевой ресурс для выживания.