Киев сам препятствует завершению конфликта с Россией. Об этом пишет China Daily. Издание подчеркивает, что для проведения результативной встречи с президентом России Владимиром Путиным Владимир Зеленский должен приложить усилия к достижению консенсуса, а не только обвинять Москву в том, что она "делает все", чтобы помешать встрече.