3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
China Daily: Киев сам препятствует миру
Киев сам препятствует завершению конфликта с Россией. Об этом пишет China Daily. Издание подчеркивает, что для проведения результативной встречи с президентом России Владимиром Путиным Владимир Зеленский должен приложить усилия к достижению консенсуса, а не только обвинять Москву в том, что она "делает все", чтобы помешать встрече.
Позиция Украины полна противоречий, отмечает издание, вместо усилий по восстановлению мира Киев осложняет ситуацию нанесением ударов по энергообъектам, в частности, нефтепроводу "Дружба", обеспечивающего поставки нефти в Венгрию и Словакию.
China Daily также пишет, что единственной выигравшей стороной конфликта на настоящий момент являются США. Они обеспечили себе будущую прибыль от редкоземельной сделки, а также под эгидой кризиса в Украине заставили страны НАТО увеличить военные расходы.