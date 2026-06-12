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Число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах увеличилось до 55 человек
Автор:Редакция news.by
На Филиппинах число погибших в результате мощнейшего землетрясения, произошедшего 8 июня, увеличилось до 55, более 1100 человек получили ранения.
Подземные толчки магнитудой 7,8 у побережья острова Минданао спровоцировали метровую волну цунами и сотни разрушительных афтершоков. На юге республики без крова остались десятки тысяч семей, полностью разрушена ключевая инфраструктура, парализовано электроснабжение в 48 городах.
На месте бедствия продолжается разбор завалов, под которыми все еще остаются десятки выживших.