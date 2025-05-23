Число украинских беженцев в Европе превысило 6 млн человек. Это больше чем население трех стран Прибалтики вместе взятых. Такую статистику привели в Минэкономики Украины, ссылаясь на результаты опроса Агентства ООН по делам беженцев.

Уточняется, что еще полмиллиона украинцев проживают за пределами Европы. Больше всего украинских беженцев находится в Германии - почти 1,5 млн человек. Выходцы из Украины составляют более 1,5 % всего населения страны.