3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Член "Альтернативы для Германии" о кризисе: Страна на грани хаоса из-за миграции и помощи Украине
В программе "Актуальное интервью" член партии "Альтернатива для Германии" Рихард Гретцингер рассказал о причинах экономического кризиса в Германии, проблемах миграции и растущем недовольстве населения.
По его словам, страна столкнулась с хаосом, вызванным некомпетентностью правительства, войной на Украине, оттоком промышленности и неконтролируемым притоком мигрантов.
"Кризис в Германии связан бездельем нашего правительства - у них нет планов, только хаос. Они сами не знают, как справиться с этим", - подчеркнул Рихард Гретцингер.
С 2015 года, после объявления Ангелой Меркель политики "открытых дверей", Германия приняла до 10 млн мигрантов, включая беженцев с Украины после 2022 года.
По оценкам Рихарда Гретцингера, сейчас общее число "не немцев" в стране превышает 20 млн.
"Часть из них хорошо интегрированы, и они сегодня поддерживают "Альтернативу для Германии", потому что приехали сюда за немецким образом жизни. Но большинство новых мигрантов не интегрируются. Они едут за пособиями, не хотят работать и продолжают жить так, как жили у себя на родине, не уважая наши законы и правила", - подчеркнул политик.
По словам Рихарда Гретцингера, мигранты стали огромной нагрузкой на бюджет страны. "Они стоят нам сумасшедших денег", - заявил он, добавив, что неинтегрированные мигранты привносят в Германию криминал.
"Поножовщина стала популярной в стране, которая раньше была одной из самых безопасных", - с горечью отметил он.
Скандальное заявление федерального канцлера Фридриха Мерца о завершении "эпохи всеобщего благосостояния" и необходимости сокращения социальных расходов вызвало бурную реакцию.
Канцлер обосновал это тем, что Германии нужны дополнительные средства для поддержки Украины - около 20 млрд евро за два года. Однако, как отметил Рихард Гретцингер, социал-демократы (партнеры Мерца по коалиции) вряд ли поддержат такие меры.
"Если они все же согласятся, немцы будут брать пример с французов, где уже намечается революция", - предостерег он.