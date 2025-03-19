Что мешает Трампу завершить конфликт в Украине даже за 30 дней

Украина в переговорном процессе не самостоятельна, и ей приходится искать точки соприкосновения не только с Россией и США, но и европейскими странами. Такое мнение выразил директор центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко на "Первом информационном".

По мнению гостя эфира телеканала, президент США Дональд Трамп не в силах закончить войну в Украине ни за 24 часа, ни за 30 дней из-за первопричин начала конфликта.

Никита Беленченко:

"Сейчас Украина не самостоятельна в принятии решений. Она, наверное, консультируется как со странами Евросоюза, так и с Великобританией. И прежняя администрация Байдена тоже сыграла злую шутку и роль в этом. Поэтому сейчас самое тяжелое, наверное, положение у Украины. Потому что надо как-то найти точки соприкосновения с этими тремя ключевыми игроками, с кем она взаимодействовала".

"То есть, если Америка может принудить Украину к определенным уступкам, но Евросоюз и Великобритания тоже хотят получить выгоду, а это в настоящий момент невозможно", - заметил он.