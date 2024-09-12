Что показывает кейс с Volkswagen и далеко ли до падения Европы

Цветущий сад Борреля уже не увядает, он засох. Зеленая повестка, политика ограничений и санкций, поддержка Украины и отказ от российских энергоносителей - выстрел в голову европейской экономики. Все больше стран сталкиваются с кризисом, который способен переломить привычный ход вещей. Промышленные гиганты рассыпаются на глазах, а их осколки могут оставить без средств к существованию сотни тысяч человек.

Стачки - это только начало, показывает кейс с Volkswagen. О начале конца западной промышленности в сюжете Евгения Белоусова.

Разрушение Европы

Большая европейская семья, в которой каждый вынужден страдать из-за не очень умных родственников. Евросоюз все больше погружается в пучину неконтролируемой стагнации. Среди виновников ситуации, конечно же, на Западе чаще всего звучит Россия. Якобы она своим вероломным нападением на Украину разрушила привычный уклад жизни. Вот только забывают упомянуть о реальных причинах конфликта и не замечают бревна в своем глазу.

Попытки привести все страны союза к единой политике, так сказать, постричь под одну гребенку не принесли желаемых результатов, а лишь ухудшили ситуацию. Это про поголовную декорбанизацию, зеленую повестку и прочие причуды. А еще неконтролируемая миграция, так называемая политика открытых дверей. Сотни тысяч голодных и не интегрированных в общество ртов теперь питаются за счет добропорядочных налогоплательщиков.

Санкции и добровольный отказ от российских нефти и газа - это, похоже, последний гвоздь в гроб экономики некогда цветущего сада. Но западные политики, они такие - до последнего готовы сидеть в болоте, думая, что вне зоны комфорта жизни не существует, а значит, можно тонуть дальше и топить других.

Эммануэль Тодд, историк (Франция):

"Паралич европейской экономики во многом связан с украинским конфликтом. Т.е. на самом деле общества, которые оказались в состоянии стресса и разрушения из-за санкций, это европейские общества. Европа и Запад в целом терпят поражение в цивилизационном конфликте. Европа рушится. Если войну рассматривать как экономическое столкновение между Россией, опирающейся на ряд других стран, и тем, что русские называют "коллективным Западом", то очевидно, что существование в западном мире распадающихся обществ или политических систем имеет стратегическое значение. Это то место, где мы являемся одним из слабых звеньев".

И сегодня слабым звеном европейской экономики неожиданно стали производители автомобилей. Как сообщает Bloomberg, почти треть основных заводов по производству легковушек пяти крупнейших европейских компаний (BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW) столкнулись в 2023 году с недозагрузкой. Кроме того, годовой объем продаж автомобилей оказался на 3 млн ниже допандемийных показателей. Если ситуация не изменится, то удар получит экономика всего региона, так как автопром составляет более 7 % валового внутреннего продукта Европейского союза и создает больше 13 млн рабочих мест.

Особенно несладко сейчас приходится немецкому Volkswagen. Там заявили о намерении закрыть 2 завода. Руководство компании назвало радикальные меры неизбежными, сославшись на соперничество с Китаем, дороговизну энергоносителей и сложную экономическую обстановку.

Беатрикс Кейм, глава немецкого центра автомобильных исследований:

"Они теряют продажи даже электромобилей, которые они производят в Китае. Идет очень острая конкуренция, назовем это ценовой войной, поэтому Volkswagen также должен скорректировать цены в Германии, что означает потерю денег".

На улице теперь могут оказаться около 120 тыс. человек, которые обязательно скажут "спасибо" своим властям за зеленую повестку. В Берлине решили всех пересадить на электроавтомобили, попросту издав указ и ополчившись на двигатели внутреннего сгорания. Вот только водители оказались против, им сейчас и так непросто. Против выступили и сотрудники, над которыми нависла угроза сокращений.

“Ситуация определенно напряженная, никто не знает, куда нас приведет это путешествие. И мы как работники по контракту, вероятно, будем первыми, кому придется расторгнуть трудовые отношения. Нам будет трудно найти подходящую работу с такой зарплатой, которая обеспечивала бы наше существование”, - говорит сотрудник концерна.

Впрочем Volkswagen прощается с производством не только в Германии. Недавно руководство концерна, в который входит и Audi, объявил о закрытии завода этой марки в Бельгии с последующим переносом производства в Китай. В Брюсселе сотрудникам уже прекратили выплачивать зарплату, причем сделали это весьма неуважительным способом - выслав уведомление. Те в ответ начали бессрочную акцию протеста, буквально захватив производство.

“Мои чувства - я очень зол. Я злюсь из-за всего, что происходит, из-за решения о закрытии. Была бы хоть альтернатива моей работе, но я в это не верю”, - скептически говорит сотрудник.

Хватает и других примеров, пусть и не таких масштабных, но красноречиво говорящих о больших экономических трудностях Старого Света, На обочине истории вот-вот окажутся еще сотни предприятий. Французская Michelin объявила о закрытии трех своих германских производств, останавливается крупнейший химический концерн BASF.

Польша, например, скоро лишится двух заводов производителя техники Beko. Евпропейское руководство компании приняло такое решение из-за экономических проблем, длящихся уже несколько лет. Уже в следующем году под сокращение попадут около 2 тыс. человек.

Увольнения ждут и любителей килтов. Как сообщает The Independent, в Шотландии в 2025 году закроется последний нефтеперерабатывающий завод. Компания Petroineos подтвердила планы по прекращению работы своего предприятия. Около полутысячи человек отправятся на биржу труда. Как сообщается, такое решение было принято из-за невозможности конкурировать с подобными предприятиями в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. По оценкам "Би-би-си", завод теряет примерно 500 тыс. долларов в день и может зафиксировать убыток в размере около 200 млн по итогам 2024 года.

"Что ж, мы крайне разочарованы и действительно недовольны тем, как было преподнесено это объявление. Я думаю, это сокрушительный удар по местному сообществу и работникам", - считает представитель профсоюза Unite.

Самая громкая по санкциям Прибалтика тоже уходит в минус. В Латвии приняли решение расстаться с контрольным пакетом акций национальной авиакомпании. За 2024 год airBaltic успела потерять почти 90 млн евро. И как сообщают местные СМИ, выставили авиакомпанию на торги по сильно заниженным ценам.

В Еврокомиссии недавно решили оценить, в какой ситуации находится экономика стран ЕС, но данные доклада бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на эту тему получились печальные. Анализ показал, что Евросоюз постепенно теряет экономические преимущества и с трудом справляется с ростом цен. Но самое главное - европейская семья может в ближайшем будущем прекратить свое существование. От распада, как отмечается, может спасти только пересмотр своих амбиций и выход на ускоренный экономический рост. И первой в очереди на выход может стать Германия.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"Мы никогда не отрицали, что "Дексит" является одной из опций, если Европейский союз не будет радикально трансформирован. То есть в том виде, в котором он сейчас существует, для нас, для Германии, абсолютно неприемлем. Мы являемся самым главным донором и не получаем за это ничего. Т.е. за счет немецкой экономики кормится масса других стран, мы не имеем с этого проекта никаких бонусов".