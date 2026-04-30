CNN раскрыл реальные расходы США на войну в Иране

Конфликт с Ираном обойдется США вдвое больше заявленных Пентагоном 25 млрд долларов, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Затраты на военную операцию могут достичь 40-50 млрд. Причем большую часть средств американцы потратили на боеприпасы.

По данным издания, разница в оценке связана с тем, что расчет Пентагона не учитывает затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества после ответных ударов Тегерана.

Ранее в Сенате США заявляли, что каждый день военной операции обходится Штатам в 900 млн долларов.

