CNN раскрыл реальные расходы США на войну в Иране

Конфликт с Ираном обойдется США вдвое больше заявленных Пентагоном 25 млрд долларов, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Затраты на военную операцию могут достичь 40-50 млрд. Причем большую часть средств американцы потратили на боеприпасы.

По данным издания, разница в оценке связана с тем, что расчет Пентагона не учитывает затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества после ответных ударов Тегерана.