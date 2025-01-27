Coca-Cola массово отзываеь свою продукцию из-за повышенного содержания хлоратов

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочерняя компания гиганта The Coca-Cola Company, объявила о массовом отзыве своей продукции с рынков Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Германии из-за повышенного содержания хлоратов, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что точных цифр превышения нет. Предполагается, что оно значительное. Меры касаются марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico в банках и бутылках, находящихся в обороте с конца ноября 2024 года.