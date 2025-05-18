3.73 BYN
3.01 BYN
3.37 BYN
Данные ЦИК: Мэр Бухареста выходит на первое место на выборах президента Румынии
После подсчета 61,43% голосов на выборах в Румынии мэр Бухареста Никушор Дан получает 51,28%, Джордже Симион - 48,72%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews Romania со ссылкой на данные ЦИК страны.
Однако диаспора и крупные города еще не учтены, поэтому, возможно, исход гонки все еще может измениться.
Согласно первым данным экзитполов в Румынии (без учета диаспоры), независимый кандидат Никушор Дан лидирует с примерно 54% голосов, а крайне правый кандидат Джордже Симион - с примерно 45% на "напряженных президентских выборах в Румынии, которые потрясли и раскололи страну", отмечает Euronews.
Явка на выборах составила 64,72% - это рекордный показатель за последние двадцать лет.
Между тем оба кандидата объявили о своей победе в воскресенье вечером, ожидая официального подсчета голосов.
"Сегодняшняя победа - это победа румынского сообщества, которое хочет глубоких перемен. С завтрашнего дня все вместе начнем восстановление Румынии. Румыния переживет трудные времена, давайте помнить о силе нашей нации", - сказал Дан после того, как результаты опросов стали публичными.
Тем временем Симион объявил себя победителем на собрании своей партии. "Сегодня вечером рождается новая эра. Настало время для эпохи, в которой Румыния станет демократической, христианской и богатой. Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем о победе от имени румынского народа. Это победа униженного румынского народа", - заявил Симион.
Сегодня, 18 мая, в Румынии проходил второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая. Первое место в первом туре получил Симион, набрав 41% голосов. На втором месте был мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 21% голосов.
Это уже вторая за последние полгода попытка избрать президента Румынии: Конституционный суд страны ранее отменил итоги предыдущих выборов, на которых в первом туре лидировал Кэлин Джорджеску, критиковавший НАТО и военную помощь Украине. Это привело к протестам в стране и обвинениям румынских властей в подавлении оппозиции.