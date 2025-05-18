Данные ЦИК: Мэр Бухареста выходит на первое место на выборах президента Румынии

После подсчета 61,43% голосов на выборах в Румынии мэр Бухареста Никушор Дан получает 51,28%, Джордже Симион - 48,72%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews Romania со ссылкой на данные ЦИК страны.

Однако диаспора и крупные города еще не учтены, поэтому, возможно, исход гонки все еще может измениться.

Согласно первым данным экзитполов в Румынии (без учета диаспоры), независимый кандидат Никушор Дан лидирует с примерно 54% голосов, а крайне правый кандидат Джордже Симион - с примерно 45% на "напряженных президентских выборах в Румынии, которые потрясли и раскололи страну", отмечает Euronews.

Явка на выборах составила 64,72% - это рекордный показатель за последние двадцать лет.

Между тем оба кандидата объявили о своей победе в воскресенье вечером, ожидая официального подсчета голосов.

"Сегодняшняя победа - это победа румынского сообщества, которое хочет глубоких перемен. С завтрашнего дня все вместе начнем восстановление Румынии. Румыния переживет трудные времена, давайте помнить о силе нашей нации", - сказал Дан после того, как результаты опросов стали публичными.

Тем временем Симион объявил себя победителем на собрании своей партии. "Сегодня вечером рождается новая эра. Настало время для эпохи, в которой Румыния станет демократической, христианской и богатой. Мы - явные победители этих выборов. Мы заявляем о победе от имени румынского народа. Это победа униженного румынского народа", - заявил Симион.

Сегодня, 18 мая, в Румынии проходил второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая. Первое место в первом туре получил Симион, набрав 41% голосов. На втором месте был мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 21% голосов.