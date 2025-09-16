Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В автопробег "За процветающую Беларусь" отправились представители Смолевичей

Накануне Дня народного единства стартовал автопробег "За процветающую Беларусь".

Под знаменем мира и с государственной символикой на своем транспорте в путь отправились жители Смолевичского района - представители предприятий, организаций здравоохранения и образования.

Изображение

Участники преодолели более 40 километров. С остановкой на Кургане Славы. А финальной точкой маршрута стал мемориальный комплекс "Тростенец", где торжественно открыли скульптурную композицию "Древо жизни".

Цветы к ней возложили с особым уважением, чтобы еще раз напомнить новым поколениям, о том как важно сохранить мир на земле.

автопробегакция