3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
В автопробег "За процветающую Беларусь" отправились представители Смолевичей
Автор:Илья Цветков
Накануне Дня народного единства стартовал автопробег "За процветающую Беларусь".
Под знаменем мира и с государственной символикой на своем транспорте в путь отправились жители Смолевичского района - представители предприятий, организаций здравоохранения и образования.
Участники преодолели более 40 километров. С остановкой на Кургане Славы. А финальной точкой маршрута стал мемориальный комплекс "Тростенец", где торжественно открыли скульптурную композицию "Древо жизни".
Цветы к ней возложили с особым уважением, чтобы еще раз напомнить новым поколениям, о том как важно сохранить мир на земле.