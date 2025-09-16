В автопробег "За процветающую Беларусь" отправились представители Смолевичей

Накануне Дня народного единства стартовал автопробег "За процветающую Беларусь".

Под знаменем мира и с государственной символикой на своем транспорте в путь отправились жители Смолевичского района - представители предприятий, организаций здравоохранения и образования.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4dfbc6f1-8d38-4f1d-bebf-3bd3647eee4f/conversions/c0d0ee42-f567-41ef-b12d-a62b580589c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4dfbc6f1-8d38-4f1d-bebf-3bd3647eee4f/conversions/c0d0ee42-f567-41ef-b12d-a62b580589c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4dfbc6f1-8d38-4f1d-bebf-3bd3647eee4f/conversions/c0d0ee42-f567-41ef-b12d-a62b580589c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4dfbc6f1-8d38-4f1d-bebf-3bd3647eee4f/conversions/c0d0ee42-f567-41ef-b12d-a62b580589c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Участники преодолели более 40 километров. С остановкой на Кургане Славы. А финальной точкой маршрута стал мемориальный комплекс "Тростенец", где торжественно открыли скульптурную композицию "Древо жизни".