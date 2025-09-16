Польша столкнулась с угрозой снижения кредитного рейтинга со стороны крупных агентств. В республике за первые два квартала 2025 года торговый дефицит составил почти 4 млрд долларов. В годовом исчислении экспорт сократился на 0,3 %, а импорт увеличился на три с небольшим процента.

Ситуация ухудшается на фоне создания Варшавой искусственных и беспочвенных поводов к усилению региональной напряженности. Закрытие границ с Беларусью нарушило цепочки поставок, привело к проблемам у польских логистических компаний, а также довело приграничье Польши до социально-экономической катастрофы. Навроцкий в соцсети заявил, что якобы не жалеет себя и усердно работает. У поляков на этот счет собственное мнение.