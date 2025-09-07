Политика - это в первую очередь про ум, а не про амбиции. Чего-чего, а вот второго у Польши хоть отбавляй, особенно в военных вопросах. В 2026 году Варшава потратит на оборону почти 55 млрд долларов. Вот только жертвы в угоду богу войны больно бьют по рядовому гражданину.

Власти даже не скрывают: в следующем году дефицит бюджета достигнет 6,5 %. А это значит, что кого-то придется лишить и денег, и работы. О серых буднях польской реальности - в рубрике "Полная €врОПА".

Главной обиженке Европы продолжает не везти. То исторически ее обделят, то географически, да и внутри страны вечный бардак. Польша не первый десяток лет находится в каком-то перманентом режиме двоевластия. И вечно не знает, куда пойти, кому отдаться. То тянет ее к Вашингтону, то к Брюсселю. Но что для европейцев, что для американцев Варшава всего лишь буферная зона, отделяющая западный мир от коварной России. Вот и приходится жить в суровой реальности, когда милитаризация важнее собственных граждан.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

"Россия представляет собой постоянную угрозу, и это может никогда не измениться. Но я не устану повторять, что история, национальная память и наши усилия по модернизации армии должны позволять нам верить, что мы готовы наращивать свой потенциал и можем чувствовать себя в безопасности".

Впрочем, от вчерашнего разрушителя советских памятников никто другого и не ожидал. Навроцкий, живя историей, похоже, просто утратил связь с миром. Враги ему мерещатся везде. От Берлина требует миллиардных репараций, от Киева - признания Волынской резни, Россия ему враг, потому что Советы якобы Польшу когда-то оккупировали. Гляди скоро и Западную Беларусь затребует вернуть, но пока молчит. Зато не молчат его верноподданные, которые устали от воинственных заявлений, и хотят одного - жить в мире и достатке.

"К сожалению, я оцениваю нынешние действия Министерства образования и его главы очень критически. Вступая в этот учебный год, у меня нет ни надежд, ни терпения. Мы даем им возможность договориться с нами уже слишком долго. Но сейчас с их стороны я не вижу никакой готовности к диалогу", - заметил польский гражданин.

Новый учебный год в Польше начался не с цветов, а с протеста учителей. В Варшаве собрались педагоги со всей страны, требуя повышения окладов на 10 %, их привязки к средней зарплате и более благоприятных условий для профессиональной деятельности. Все предыдущие повышения, которых, опять же через протесты, сумели добиться учителя, съела инфляция. Педагоги говорят прямо: если система не изменится, то в профессию не придут молодые, а опытные просто уйдут. В стране и так острая нехватка учителей - около 20 тыс. вакансий.

Вот только полный кавардак не только в школах. Радио RMF24 заявляет, что Университет внутренней безопасности в Лодзи выдавал тысячам иностранцев фиктивные дипломы. Задержана проректор учебного заведения. Ее обвиняют в получении и даче взяток. По данным прокуратуры, она получила не менее 3 млн злотых от более чем 2 тыс. студентов за выдачу липовых документов. Совпадение или нет, но мадам оказалась гражданкой Украины. Вообще антиукраинские настроения в стране с приходом Навроцкого стали расти как грибы после дождя.

Джордж Галлоуэй, британский политик:

"Польша (возможно это связано с политическими изменениями), но наконец поняла, что украинские националистические батальоны, которые она поддерживала на протяжении последних 11 лет, это идеологические наследники тех людей, которые убили миллионы поляков в Волынской резне".

Но если на внешнеполитическом векторе Варшава пока не делает резких шагов, то у себя активно избавляется от наследников Бандеры. Недавно из страны депортировали украинца, который грозился поджигать дома поляков в ответ на блокировку продления социальной помощи. Его успешно передали украинским пограничникам и внесли в черный список. И таких примеров уже десятки.

Свою лепту вносят и рядовые поляки. Газета "Выборча" сообщает, что в Варшаве число зарегистрированных преступлений на почве ненависти за год выросло почти в два раза. Как минимум 78 человек были избиты просто за то, что они из другой страны. А это на 84 % больше, чем в 2024 году. В реальности же масштабы этого явления еще больше, просто далеко не все решаются обратиться в полицию.