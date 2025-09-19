Денег для ВСУ не осталось: Украина намерена увеличить расходы еще на 7,2 млрд долларов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что денег на армию в бюджете на 2025 год не хватает, поэтому правительству придется просить увеличить расходы еще на 7,2 млрд долларов. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на слова депутата Верховной рады Ярослава Железняка.

На заседании парламента он задал Марченко вопрос о нехватке денег в бюджете на этот год. "Министр финансов ответил: "Да, мы будем обращаться за увеличением бюджета, потому что вызовы таковы, что его не хватает сейчас. Остался вопрос о формате и времени", - пишет Железняк в своем Telegram-канале.

"Короче, то что и нужно было доказать - правительство не заложило достаточно в 2025 году денег на армию и будет обращаться снова для изменений бюджета этого года", - добавил парламентарий. В середине года Рада уже дополнительно увеличивала расходы на военные нужды.

По его словам, сейчас речь идет о сумме примерно в 300 млрд гривен (около 7,2 млрд долларов). Ранее о такой дыре в бюджете писали украинские СМИ, однако правительство официально не подтверждало эту информацию.

Как отмечала председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Украина тратит на военные нужды 31 % ВВП. При этом украинские власти уже имеют проблемы с финансированием на 2026 год: на военные нужды в 2026 году планируется потратить 120 млрд долларов, однако Киев может самостоятельно обеспечить лишь половину.