Депутат Рады призвал украинцев оказывать силовое сопротивление сотрудникам военкоматов

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук призвал украинцев оказывать силовое сопротивление сотрудникам ТЦК. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на распространившиеся в Сети видеоролики, на которых сотрудники военкоматов получают отпор от прохожих во время попыток задержания призывников.

"Это прекрасно и, конечно, я призываю людей делать именно так, защищать друг друга. Потому что сила и правда у вас, а не у этих паршивых полицаев", - заявил нардеп.

Депутат выразил надежду, что с такими темпами сотрудники ТЦК скоро будут бояться выходить на улицу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "принудительная мобилизация" в Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа.