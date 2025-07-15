Депутат Рады: Замена премьера Украины нелегитимна из-за военного положения

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Замена премьер-министра Украины не может быть легитимной в условиях военного положения. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, рассуждая о переменах в украинском правительстве, сообщает ТАСС.

В частности, политик затронул процедуру голосования, отметив, что это будет происходить быстро и без представления кандидатов. "Будут максимально быстро гнать без какого-либо обсуждения, пакетное голосование. Стандартная плохая история, которую мы постоянно видели", - сказал он на видео в своем YouTube-канале.

Железняк затронул норму закона о военном положении, запрещающую замену премьер-министра, и упомянул инициативу о возвращении обсуждения в парламенте кандидатур на должности министров. "В данном случае я вместе с другими коллегами внес закон, который ну просто возвращает это назад, плюс убирает эту норму 10 в законе о военном положении, которая мешает сейчас увольнять премьер-министра. Ну просто это нелегитимно будет. Однако "Слуги народа" это максимально проигнорировали, им абсолютно пофиг и поэтому будут менять все это с нарушением закона и соответственно с нарушением регламента. Поэтому будет это все максимально быстро с игнорированием любого представления", - подчеркнул Железняк.

Ранее Железняк уже отмечал, что в настоящее время заменить премьер-министра Украины невозможно из-за введенного в стране военного положения.

В рамках кадровых перестановок ожидается, что будет ликвидировано Министерство национального единства Украины, которое возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов. Как сообщает Железняк, своего поста лишится и попавшая в коррупционный скандал заместитель премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Вице-премьером по евроинтеграции вместо нее станет торговый представитель Украины Тарас Качка, кандидатура на пост министра юстиции пока не известна. Стефанишину планируют назначить представителем Украины при ЕС.

В обновленном правительстве также появится новое ведомство - Министерство ресурсов. Его создадут путем слияния Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии. Руководить новой структурой будет нынешний заместитель министра экономики Алексей Соболев. Кроме того, ожидается замена министра энергетики Германа Галущенко на его прежнюю заместительницу, возглавляющую министерство экологии, - Светлану Гринчук.