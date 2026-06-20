Депутат сейма: Украина не является дружественной для Польши страной

Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом выходит на новый уровень. После того как "Белый орел" упорхнул от Зеленского за то, что в Киеве решили официально воспевать боевиков УПА, украинский истеблишмент тут же включил режим коллективной солидарности. Глава МИД "незалежной" демонстративно снял свой командорский крест. От награды "За заслуги перед Польшей" вслед за ним отказались Буданов, руководитель офиса Зеленского и посол Украины в Варшаве. В самой Польше от такого демарша не растаяли. Депутат сейма прямо заявил, что время заигрываний прошло, пора переходить к жесткой политике.