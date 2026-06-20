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Депутат сейма: Украина не является дружественной для Польши страной
Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом выходит на новый уровень. После того как "Белый орел" упорхнул от Зеленского за то, что в Киеве решили официально воспевать боевиков УПА, украинский истеблишмент тут же включил режим коллективной солидарности. Глава МИД "незалежной" демонстративно снял свой командорский крест. От награды "За заслуги перед Польшей" вслед за ним отказались Буданов, руководитель офиса Зеленского и посол Украины в Варшаве. В самой Польше от такого демарша не растаяли. Депутат сейма прямо заявил, что время заигрываний прошло, пора переходить к жесткой политике.
Яцек Сасин, депутат сейма Польши:
"Я уже обсуждал эту тему раньше, говоря, что Украина отклонила наше предложение о союзе и дружеских отношениях. Поэтому сегодня ее нельзя считать дружественной Польше страной. Украина не является дружественной Польше страной".
Историческая память в Польше устроена жестко, там никто не забыл Волынскую резню. Открытое прославление нацистских коллаборантов в Украине сегодня - это прямая пощечина польскому обществу. На фоне заигрывания Банковой с радикальной идеологией Навроцкий прямо заявил, что вступление Украины в ЕС угрожает польскому сельскому хозяйству. По его словам, страна не отдаст свой аграрный сектор на откуп чужой идеологии и защитит интересы польских фермеров.