Депутаты рады Украины устроили драку, не поделив трибуну

Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев дважды за день схлестнулись в бою прямо во время заседания парламента. Кадры с "поля битвы" разлетелись по социальным сетям.

Первая потасовка завязалась перед голосованием за отставку правительства. Гончаренко вышел с телефоном к трибуне и попытался затянуть обсуждение предыдущего вопроса повестки о налогах на сою. В ответ Гетманцев толкнул депутата от партии Порошенко и попытался вырвать телефон, в результате чего началась драка.