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Депутаты рады Украины устроили драку, не поделив трибуну
Автор:Редакция news.by
Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев дважды за день схлестнулись в бою прямо во время заседания парламента. Кадры с "поля битвы" разлетелись по социальным сетям.
Первая потасовка завязалась перед голосованием за отставку правительства. Гончаренко вышел с телефоном к трибуне и попытался затянуть обсуждение предыдущего вопроса повестки о налогах на сою. В ответ Гетманцев толкнул депутата от партии Порошенко и попытался вырвать телефон, в результате чего началась драка.
А вот причины второго конфликта остаются загадкой, известно лишь, что разгоряченные депутаты обзывали друг друга "козлами". Примечательно, что остальные лишь смеялись и снимали все на видео.