Дерзкое нападение во Франции. Неизвестный напал с ножом на мэра города Вильнев-де-Марк, об этом сообщает Le Parisien.



Преступник нанес чиновнику 3 удара ножом в грудь, когда тот прогуливался с взрослым сыном. Нападавший скрылся, но спустя время вернулся за рулем машины и попытался сбить обоих, однако не справился с управлением и врезался в стену.



Выйдя из автомобиля, злоумышленник ударил сына мэра и сбежал. В результате нападения мэр госпитализирован. Ведется розыск подозреваемого.