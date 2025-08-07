Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Во Франции неизвестный напал с ножом на мэра города Вильнев-де-Марк

Дерзкое нападение во Франции. Неизвестный напал с ножом на мэра города Вильнев-де-Марк, об этом сообщает Le Parisien.

Преступник нанес чиновнику 3 удара ножом в грудь, когда тот прогуливался с взрослым сыном. Нападавший скрылся, но спустя время вернулся за рулем машины и попытался сбить обоих, однако не справился с управлением и врезался в стену.

Выйдя из автомобиля, злоумышленник ударил сына мэра и сбежал. В результате нападения мэр госпитализирован. Ведется розыск подозреваемого. 

Франциянападение