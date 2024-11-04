Порой удивительные открытия приходят из мест, про которые ты знаешь, казалось бы, все. Хороших новостей из Европы приходит не так много - экономический кризис провоцирует рост цен на продукты, топливо, газ и различные услуги. Европейцы винят в этом уж слишком "ястребиную" политику Брюсселя.

Картина странная - деньги на войну есть, а на детские сады и медицину режутся нещадно. О новом европейском тренде на диету, читайте в рубрике "Полная Европа".

Полная, но стремительно худеющая Европа - цены на продукты в ЕС продолжают радовать производителей, но пугают население. Прайсы в магазинах по цифрам очень похожи на белорусские, но с одной большой разницей - валюта разная. Бросается во внимание и то, что многие товары при этом еще находятся на скидках.

Неужели прибалтийские соседи именно этого добивались, отказываясь от торговых отношений и вводя санкции против Беларуси и России? А ведь все росли на советских мультиках, где кот Леопольд говорил: "Ребята, давайте жить дружно!" Не послушались, вот вам и "дольче вита".

Конечно, можно возразить, мол, так и зарплаты им платят не в белорусских рублях. На что легко ответить - коммунальные платежи, налоги, медицина и прочие услуги у них тоже оплачиваются в евро, да и в разы дороже.

Но что все про Латвию, там хотя бы хлеб не самый дорогой - средняя цена за батон составляет сейчас 1,41 евро. В Швейцарии он стоит почти 3,5 евро, в Дании - чуть меньше трех. Да и в Литве белый хлеб дороже на целых 10 евроцентов.

И тут прибалтийским друзьям, да и всем еврожителям, можно дать небольшой совет - приезжайте в Беларусь. Безвиз - дело хорошее, да и цены приятно удивят. Разочарованными от нас еще никто не уезжал, чтобы там не говорили забугорные пропагандисты.

Но что же там, в настоящей Европе, так сказать странах - флагманах Евросоюза. Для примера взята Германия. Там за последние 4 года стоимость продуктов питания и напитков в среднем выросла на 34 %, а некоторые товары подорожали намного больше. Немного цифр. Оливковое масло - на 113 %, сахар - на 83 %, печенье - на 77 %. Даже рождественская выпечка, которая скоро будет очень актуальна, бьет все рекорды, а всему причиной стало подорожание сливочного масла на 40 % за год. И всему виной стала та самая "зеленая" повестка, которая вынуждает закрывать молочные фермы, ведь коровы слишком сильно портят европейский воздух.

Животные не оказывают никакого влияния на глобальное потепление. Никакого вообще. Ноль. Это никак не влияет на концентрацию CO2 в атмосфере. Даже если люди будут есть меньше стейков, это не имеет значения, и я хочу внести ясность в этот вопрос. Илон Маск, американский предприниматель

Но кто ж того Маска слушать будет, если в Британии уже открыто призывают своих жителей есть меньше мяса и пить меньше молока - естественно, ради экологии. Но что-то подсказывает, что дело в другом - их готовят к тому, что быть мясоедом скоро будет очень дорого.

Вот "ДэйлиСтар" рассказывает, что согласно опросам, около 15 % британцев хранят пакетики чая для просушки, чтобы использовать их несколько раз, а почти треть людей набирают бесплатные пакетики кетчупа, горчицы и майонеза из закусочных, а более четверти признаются, что едят просроченные продукты.

Далее благополучная Франция - там тоже все очень интересно, а главное "сытно". Шокировали кадры из Бордо, где стоит длинный ряд из молодых людей, готовых часами пребывать на улице не за новым смартфоном или платьем, а за едой. Для них это единственный способ полноценно пообедать. По данным местной благотворительной организации, за два года число нуждающихся удвоилось.

"Мне нужны деньги на аренду и даже на жизнь в целом, потому что еда довольно дорогое удовольствие. Это позволяет сэкономить мою стипендию, чтобы я могла заниматься еще чем-то, при этом правильно питаясь, потому что там дают много овощей. И это чертовски удобно, чтобы не каждый раз делать покупки минимум на 40 евро", - рассказала одна из студенток.

Наверное, именно такой представляли нашу жизнь в Брюсселе, когда принимали решения то о введении, то об ужесточении санкций. Прогадали. Вопреки европейскому нездравому смыслу, Беларусь не только обеспечивает саму себя всем необходимым, но и наращивает и расширяет географию экспорта - цифры убедительные.

Александр Лукашенко:

"Не менее 10 млрд долларов в год делается с акцентом на новые рынки, а новые рынки - это Азия и Африка. Вы не думайте, что нам Запад санкции ввел, потому что у нас прав человека нет и прочее. Об этом уже все забыли. Мы для них конкуренты. Наша продукция там не нужна. Вроде воюют с Украиной - помогают и прочее. Но как только украинцы через Польшу и другие страны начали вывозить зерно, в ту же Африку, не им, они закрыли эти дороги. Почему? Это же друзья, обещали помочь. А потому что зерно - это конкурент для Западной Европы".

Беларусь нужна странам Африки и Азии, подчеркнул Александр Лукашенко. Пример тому - Зимбабве и Китай. И, конечно, традиционный партнер - Россия: "8-9 млрд долларов в 2024 году мы можем получить от экспорта. Нефтяники столько не получают", - акцентировал внимание глава государства.