Десять стран присоединились к операции НАТО "Восточный страж" в Польше

К операции НАТО "Восточный страж" в Польше уже присоединились десять стран, в том числе Франция, Великобритания, США и Германия. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил премьер польского режима Туск, припомнив недавний налет дронов. Именно этот инцидент и стал основанием для операции альянса.