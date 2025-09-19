3.64 BYN
Десять стран присоединились к операции НАТО "Восточный страж" в Польше
Автор:Редакция news.by
К операции НАТО "Восточный страж" в Польше уже присоединились десять стран, в том числе Франция, Великобритания, США и Германия. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил премьер польского режима Туск, припомнив недавний налет дронов. Именно этот инцидент и стал основанием для операции альянса.
Ранее сообщалось, что диктатор Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране войск стран НАТО. В Польшу уже прибыли 3 французских истребителя Rafale, способные нести ядерное оружие. Чехия направила звено штурмовых вертолетов, а Великобритания анонсировала прибытие в страну истребителей Typhoon.